Macron v Arménii zazpíval La Bohème, Pašinjan ho doprovázel na bicí
5. 5. 2026 11:46 Zahraniční
Francouzský prezident Emmanuel Macron na státní večeři v Jerevanu zazpíval La Bohème, nejslavnější šanson francouzského zpěváka arménského původu Charlese Aznavoura (1924-2018). Na bicí jej doprovázel arménský premiér Nikol Pašinjan. Video, které se stalo hitem na sociálních sítích, na X v pondělí zveřejnila ředitelka stanice France Info Agnès Vahramianová.
00:36
U Budějovic natočili malé tornádo
Domácí5. 5. 2026 11:54
01:11
Macron v Arménii zazpíval La Bohème, Pašinjan ho doprovázel na bicí
Zahraniční5. 5. 2026 11:46
02:25
Trailer k filmu Odyssea
Společnost5. 5. 2026 11:42
01:10
Luxusní autobazar čelí podezření z podvodu a zpronevěry
Domácí5. 5. 2026 11:10
01:32
Opilý Polák v Brně zběsile ujížděl policistům
Krimi5. 5. 2026 11:02
01:47
Chorvatský Dubrovník vstupuje do vrcholné turistické sezony s nejistotou
Zahraniční5. 5. 2026 10:44
02:22
Svitavy podpořily lékařku milionem na novou ordinaci. Čekárna se naplnila hned první den
Domácí5. 5. 2026 10:34
02:20
„Nepodléhejme trendům.“ Rajchl ve Sněmovně loboval za uhlí, Turek souhlasí
Domácí5. 5. 2026 10:28
00:57
Met Gala: Heidi Klum jako socha i umělé bradavky
Společnost5. 5. 2026 10:14
01:28
Muž s rukou v sádře ujížděl policii
Krimi5. 5. 2026 9:38
00:28
Brod bude rok bez divadla a kina
Domácí5. 5. 2026 8:58
00:39
Vamberk zboural Lidový dům u nádraží
Domácí5. 5. 2026 8:00
00:29
USA provedly smrtící úder na loď v Karibiku. Cílem byli narkoteroristé
Zahraniční5. 5. 2026 7:52
01:16
Mladé srnče uvázlo v kovovém plotě
Krimi5. 5. 2026 6:24
02:14
Zahradu pro čtyři rodiny, ve svahu, s jezerem a výhledem, Leffler s kolegy krásně doladil
Lifestyle5. 5. 2026 0:06
02:04
Invincible VS - trailer
Lifestyle5. 5. 2026 0:06
03:12
Dva roky abstinuji, od reality show se snažím odpojit, říká model Oliver Průcha
Společnost5. 5. 2026 0:06
01:03