Macron v Číně domlouvá mír pro Ukrajinu. Chce využít vazeb Pekingu na Rusko
4. 12. 2025 8:28 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Čínský prezident Si Ťin-pching ve čtvrtek v Pekingu s veškerou pompou přivítal svůj francouzský protějšek Emmanuela Macrona. Francouzský lídr, který ve středu zahájil svou čtvrtou státní návštěvu Číny, se během své třídenní cesty snaží korigovat nerovnováhu mezi druhou největší ekonomikou světa a Evropou a také přimět Peking, aby využil svých vazeb na Rusko k ukončení války na Ukrajině. Spolupráce s Čínou je klíčová při úsilí o mír nejen na Ukrajině, řekl Macron při jednání se Siem.
00:36
Meta začala v Austrálii vyhazovat děti ze sociálních sítí
Zahraniční4. 12. 2025 11:16
00:52
Policie zasahovala ve škole v centru Prahy. Kvůli výhrůžce zadržela studenta
Krimi4. 12. 2025 10:56
01:00
Maduro promluvil o telefonátu s Trumpem. Bylo to uctivé, až srdečné, řekl
Zahraniční4. 12. 2025 10:34
00:45
Jižní spojku k Černému mostu blokuje nehoda tří aut, projíždí se jedním pruhem
Domácí4. 12. 2025 10:14
47:12
Lidé kopírují influencery, ale tělo máme každý jiné, říká top fyzioterapeut
Rozstřel4. 12. 2025 10:00
00:39
Dron odhalil zkázu města, na které útočí Rusové
Zahraniční4. 12. 2025 9:48
01:15
Macron je v Číně. Chce jednat o obchodu, ale také o tlaku na Rusko
Zahraniční4. 12. 2025 8:40
01:16
Zrestaurovaná verze filmu Pohádky tisíce a jedné noci Karla Zemana se vrací na filmová plátna
Společnost4. 12. 2025 8:34
01:06
Macron v Číně domlouvá mír pro Ukrajinu. Chce využít vazeb Pekingu na Rusko
Zahraniční4. 12. 2025 8:28
01:15
Seniorům moderní technologie: chytré náramky, virtuální realitu nebo rozvozový robot
Domácí4. 12. 2025 8:24
01:56
Svařák za stovku, klobása za 160 korun. Vánoční trhy v Praze jsou v plném proudu
Domácí4. 12. 2025 7:16
02:41
Elektrickou toyotu celou předělali, ale na pohled to skoro nepoznáte
Technika4. 12. 2025 0:06
00:26
Jak dělají jablečný závin na Ikárii?
Lifestyle4. 12. 2025 0:06
03:07
Demokratičtí kongresmani zveřejnili záběry z Epsteinova soukromého ostrova
Zahraniční3. 12. 2025 21:54
01:04
Svár kvůli „perníkové chaloupce“. Milion je přemrštěná cena
Domácí3. 12. 2025 19:24
01:40
Německo zprovoznilo systém Arrow 3. Před raketami z Ruska ochrání i spojence
Zahraniční3. 12. 2025 19:02
01:07
Pro pacienty s leukemií je to přelom, říká o Obláčku nad Plzní primář
Domácí3. 12. 2025 18:34
01:29
Modernizace nádraží v Týništi se odkládá
Domácí3. 12. 2025 18:14
Následující videa
03:07
Demokratičtí kongresmani zveřejnili záběry z Epsteinova soukromého ostrova
01:40
Německo zprovoznilo systém Arrow 3. Před raketami z Ruska ochrání i spojence
00:19
Česko-vietnamský občan dostal v Luhanské oblasti za boj na Ukrajině 13 let
00:37