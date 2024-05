VIDEO: Macron přiletěl na Novou Kaledonii tišit nepokoje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Macron přiletěl na Novou Kaledonii tišit nepokoje

Francouzský prezident Emmanuel Macron si přeje, aby se do Nové Kaledonie co nejrychleji vrátil klid, mír a bezpečí. Řekl to ve čtvrtek po svém příletu na toto francouzské zámořské území, které zažívá největší nepokoje od 80. let minulého století.

video: Reuters