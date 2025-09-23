Macron uvázl kvůli Trumpovi v ulicích New Yorku
23. 9. 2025 12:42 Zahraniční
Francouzský prezident Emmanuel Macron zažil v New Yorku kuriózní chvíli, když se kvůli bezpečnostním opatřením kolem Donalda Trumpa nemohl dostat městem ze zasedání OSN. Z chodníku pak telefonoval přímo Trumpovi, že jsou ulice zcela uzavřené právě kvůli americkému prezidentovi.
