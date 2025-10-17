Madagaskar má nového prezidenta. Moci se ujal plukovník, jenž podpořil protesty

Zahraniční
Plukovník Michael Randrianirina složil přísahu a stal se novým prezidentem Madagaskaru. Randrianirina v úterý v zemi provedl státní převrat a převzal moc krátce poté, co poslanci rozhodli o odvolání někdejšího prezidenta Andryho Rajoeliny. Ten v neděli uprchl ze země kvůli obavám o život poté, co se plukovníkova jednotka Capsat přidala k lidem, kteří proti němu protestovali v ulicích.
