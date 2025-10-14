Maďarsko se baví. Premiér Viktor Orbán na summitu o Gaze v Egyptě zápasí se sluchátky
14. 10. 2025 20:20 Zahraniční
Maďarský premiér Viktor Orbán se na mezinárodním mírovém summitu o Gaze v egyptském Sharm el‑Sheikhu postaral o nechtěně komický moment. Při úvodních projevech několika státníků totiž zápasil se sluchátky pro tlumočení, což neuniklo kamerám ani pozornosti veřejnosti. Záběry se rychle rozšířily po sociálních sítích a v Maďarsku vyvolaly vlnu pobavení.
