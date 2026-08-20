Maďarská státní televize odvysílala první zprávy od července
20. 8. 2026 15:28 Zahraniční
Po téměř dvou měsících se na maďarské veřejnoprávní RTV obnovilo informační vysílání. Po 45 dnech výběrového řízení, pohovorů s kandidáty a přípravy programového obsahu byl jmenován dočasný redakční tým včetně nových novinářů a moderátorů.
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