Maďaři mají nejdelší visutý most pro pěší na světě. Měří 723 metrů

Most národní jednoty v severovýchodním Maďarsku si vysloužil zápis do Guinnessovy knihy rekordů jako nejdelší visutý most pro pěší na světě. Most měří 723 metrů a je tak o dva metry delší než Sky Bridge 721 na Dolní Moravě, který tento primát držel dosud.

video: Zemplén Kalandpark