Fanoušci jsou z chystaného turné Madonny nadšení

Madonna se 12. července vydá na své dvanácté turné. Název má The Celebration Tour a popová diva na něm představí všechny své hity posledních 40 let. Se svou show zavítá i do Evropy, k nám nejblíže do Berlína. V Paříži bude mít dva koncerty.

video: Instagram/Madonna