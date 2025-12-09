Opičí lavina. Prchající makakové překvapili turisty
9. 12. 2025 5:00 Zahraniční
Odhadem asi stovka makaků se přehnala jako lavina kolem překvapených turistů v čínském přírodním parku v pohoří Čchin-ling Šan. Skupinka návštěvníků, která zrovna postávala v jednom z přístřešků, se nestačila divit, když se přes přilehlou zeď začaly valit desítky prchajících a vřeštících opic. Během okamžiku byly všude kolem a zaskočení lidé si je natáčeli na mobilní telefony. Za pár sekund ale bylo po všem a vřeštící opice opět zmizely v lese. Podle odhadu žije v parku asi tisícovka makaků, což je na hranici únosnosti. V poslední době se proto uvažuje o tom, že se bude muset jejich populace regulovat.
