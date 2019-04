VIDEO: Mamut Yuka putoval do Japonska. V současné době je zpět v Rusku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mamut Yuka putoval do Japonska. V současné době je zpět v Rusku

Tým ruských a japonských vědců ohlásil pokrok ve snaze přivést k životu vyhynulého mamuta. Přestože tisíce let staré buňky začaly jevit známky života, na skutečný Jurský park si však podle vědců musí svět ještě pár desítek let počkat. Pokud se kdy dočká. Místo toho doufají, že by vyvíjená technologie mohla zabránit vyhynutí druhů, které jsou dnes na pokraji svého zániku.

video: Reuters