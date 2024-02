VIDEO: Z mlhy v New Yorku koukaly jen špičky mrakodrapů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Z mlhy v New Yorku koukaly jen špičky mrakodrapů

Dron pořídil netradiční záběry New Yorku, když Manhattan zahalila hustá mlha. Mlžná pokrývka nad městem způsobila, že město vypadalo, jako by se vznášelo na oblacích. Mlha se vlivem síly větru šířila do vnitrozemí a zahalila do svého vzdušného závoje nejen New York, ale i část jižního Connecticutu. Zatímco se obyvatelé kochali fascinujícím pohledem, meteorologové varovali před příchodem nepříznivého počasí.

video: Reuters