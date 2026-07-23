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Španělský fotbalista Cucurella je na hřišti díky svému účesu nepřehlédnutelný

Zahraniční
Španělského obránce a mistra světa 2026 Marca Cucurellu nejde na fotbalovém hřišti přehlédnout. Jeho dlouhé kudrnaté vlasy povlávají při obraně týmu na hřišti všemi směry a jen tak tak je zkrotí čelenkou. Energická image „na Ježíše“ ale není jen póza, jeho ojedinělý účes má dojemný důvod.
video: Reuters, Instagram/cucurella3
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