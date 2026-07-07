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Marine Le Penová je vinna, rozhodl odvolací soud

Zahraniční
Francouzský odvolací soud rozhodl, že vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová je vinna ze zneužití veřejných prostředků. Napsala to agentura Reuters.
video: Reuters
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