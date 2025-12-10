Pří zřícení obytných budov zahynulo v Maroku nejméně 22 lidí

Zahraniční
Při zřícení dvou obytných budov v marockém městě Fez zahynulo v noci na dnešek nejméně 22 lidí, uvedla agentura AFP. Prvotní informace marocké agentury MAP uváděly 19 mrtvých a 16 zraněných. Ve čtyřpatrových budovách ve čtvrti Mustakbal žilo podle tamních úřadů osm rodin. Obyvatelé sousedních budov byli evakuováni.
video: Reuters
