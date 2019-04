VIDEO: Záchrana surfaře se proměnila v boj o přežití Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Záchrana surfaře se proměnila v boj o přežití

Zkušený surfař, Salvador Villas Boas, sjížděl v únoru obří vlny v portugalském městě Nazaré. Jednu z nich ale neustál. Na vodním skútru se mu vydal na pomoc Ramon Laureano. Pro surfaře vyrazil do vln a následně se snažil dostat co nejrychleji pryč. Další masivní vlna je však dohnala a oba skončili ve vodě na pospas živlu. Pedro Miranda, který dramatickou situaci natáčel prozradil, že to byla jedna z nejobtížnějších záchran, co za 20 let viděl a Ramona označil za hrdinu. Surfař i záchranář se na pláž Praia do Norte dostali bez zranění.

video: Reuters