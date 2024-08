VIDEO: Maskovaní osadníci vnikli do vesnice na Západním břehu Jordánu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Maskovaní osadníci vnikli do vesnice na Západním břehu Jordánu

Při vpádu asi 50 maskovaných židovských osadníků do vesnice na okupovaném Západním břehu Jordánu byl zastřelen jeden Palestinec a další byl kriticky zraněn. S odvoláním na palestinské ministerstvo zdravotnictví o tom informovaly agentura Reuters a server The Times of Israel (ToI). Izraelská armáda oznámila, že zadržela jednoho podezřelého a předala jej policii.

video: Reuters