VIDEO: McDonald's nabízí burger michelinského šéfkuchaře Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

McDonald's nabízí burger michelinského šéfkuchaře

Dánský McDonald's navázal spolupráci se známým dánským šéfkuchařem Paulem Cunninghamem. Ten pro fastfoodový řetězec navrhl a vytvořil hovězí hamburger. Lidé o něj vzhledem k popularitě šéfkuchaře projevili zájem, ne všichni jsou však z takové spolupráce nadšení, informuje web Eat This, Not That.

video: YouTube/McDonald's Danmark