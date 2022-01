VIDEO: Netopýr dolétal. Zemřel zpěvák a herec Meat Loaf, bylo mu 74 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Netopýr dolétal. Zemřel zpěvák a herec Meat Loaf, bylo mu 74 let

Ve věku 74 let zemřel americký zpěvák a herec Michael Lee Aday, známý jako Meat Loaf. Proslavil se zejména albem Bat Out Of Hell z roku 1977, které patří k nejprodávanějším deskám všech dob. Zahrál si také ve filmu Klub rváčů.

video: Reuters, iDNES.tv