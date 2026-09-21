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Média bojkotují Trumpa, jeho proslov nebyl slyšet

Zahraniční
Stanice CNN a MS NOW a server Politico podávají žalobu proti administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa poté, co jim prezident nechal odebrat akreditace do Bílého domu, což zdůvodnil tím, že tato média podle něj o činnosti vlády a prezidenta informují neobjektivně a lživě. Média, která na prezidentův krok reagují žalobou, uvádějí, že omezení je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který má mimo jiné garantovat svobodu tisku.
video: X/@ReporterWillis, X/@SophiaCai99
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