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Taky vám už někdy medvěd zkazil grilovačku?

Zahraniční
Záběry z Gatlinburgu v Tennessee v USA ukazují mládě medvěda, které vniklo do zahrady dírou v plotě. Bohužel zrovna ve chvíli, kdy se místní chystali na víkendové grilování. Medvěda sice ke grilu nikdo nezval, ten ale využil momentu překvapení a hlavně toho, že se rodina po zralé úvaze rozhodla pro rychlý ústup do domu. Jak víkendová grilovačka dopadla a kdo si nakonec pochutnal na steacích, agentury neuvádějí.
video: Reuters
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