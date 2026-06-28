Taky vám už někdy medvěd zkazil grilovačku?
28. 6. 2026 21:50 Zahraniční
Záběry z Gatlinburgu v Tennessee v USA ukazují mládě medvěda, které vniklo do zahrady dírou v plotě. Bohužel zrovna ve chvíli, kdy se místní chystali na víkendové grilování. Medvěda sice ke grilu nikdo nezval, ten ale využil momentu překvapení a hlavně toho, že se rodina po zralé úvaze rozhodla pro rychlý ústup do domu. Jak víkendová grilovačka dopadla a kdo si nakonec pochutnal na steacích, agentury neuvádějí.
00:38
Taky vám už někdy medvěd zkazil grilovačku?
Zahraniční28. 6. 2026 21:50
01:51
Putin přiznal nedostatek paliva v Rusku, Kreml zvažuje zákaz vývozu nafty
Zahraniční28. 6. 2026 21:18
25:30
EnergyPell, rodinná firma od Lipna vyrábí pelety ze dřeva ze šumavských lesů
Domácí28. 6. 2026 20:36
00:15
Česko hlásí nový teplotní rekord, od západu přicházejí bouřky
Domácí28. 6. 2026 17:46
00:23
Lachtan vyděsil ženu v přístavu. Chtěl zaútočit?
Zahraniční28. 6. 2026 15:50
00:51
Ve Francii spadlo malé letadlo. Zemřeli účastníci kurzu parašutismu i s pilotem
Zahraniční28. 6. 2026 15:18
00:57
Volby by jasně vyhrálo ANO, STAN je před ODS. Do Sněmovny by pronikli i Motoristé
Domácí28. 6. 2026 14:30
01:32
Přes 100 československých letadel na jednom místě. Na sletu v Kunovicích padl rekord
Domácí28. 6. 2026 14:20
00:49
Punkáči dostali vodním dětem. Na Mighty Sounds ale dobrovolně
Domácí28. 6. 2026 14:16
03:51
Snažil jsem se jim promluvit do duše, řekl Macinka ke Strážnici.
Domácí28. 6. 2026 14:14
02:27
Delegaci na summit NATO povede Babiš, řekl Macinka. V debatě urážel Pavla
Domácí28. 6. 2026 13:54
00:32
„Trumpovo“ prokleté jezírko obklopil plot
Zahraniční28. 6. 2026 13:22
00:38
Čeští záchranáři se ve Venezuele připravují do akce
Zahraniční28. 6. 2026 10:54
01:22
Lomnice na Brněnsku se díky řadě památek opakovaně pyšní titulem historického města roku
Domácí28. 6. 2026 10:20
01:21
Írán v noci zaútočil na Kuvajt a Bahrajn. Je to odveta za údery USA, tvrdí
Zahraniční28. 6. 2026 9:38
00:41
Šarlotu k saxofonu přilákal miliardový hit. Na nástroj se jí složili muzikanti
Domácí28. 6. 2026 9:08
04:06
Prohlédněte si chrám jaderného strojírenství
Domácí28. 6. 2026 9:00
00:31
Léto na Kristýně začalo
Domácí28. 6. 2026 8:20
07:26