Medvěd, který žil pod domem v Kalifornii, konečně odešel
13. 1. 2026 11:30 Zahraniční
Po téměř dvou měsících strávených pod domem v Altadeně v Kalifornii byl medvěd vyhnán odborníky netradiční metodou. Majitel domu i úřady dlouhodobě řešili, jak zvíře bezpečně vyvést z prostoru pod obytnou stavbou, kde se skrývalo. Po různých pokusech zkusili odborníci vystřelit do prostoru pod domem barvené kuličky (paintbally) naplněné olejem, které ho nakonec vyhnaly ven. Po té byla vstupní chodba uzavřena, aby se medvěd nemohl vrátit.
00:56
