Medvěd kradl jídlo na pláži, muž ho odháněl lopatou

Muž lopatou zaplašil obrovského medvěda, který vnikl na piknikovou pláž. Medvěd si skupiny lidí nevšímal a začal se prohrabávat chladicím boxem plným nápojů a sušenek. Ve snaze zvíře zastrašit hodil jeden z mužů jeho směrem plastovou židli, ale hladový medvěd se ani nehnul. Zatímco medvěd pokračoval v obhlídce piknikového prostoru, nejmenovaný muž s lopatou začal bušit do písku a do stolu. Když medvěd začal dělat několik kroků směrem k němu, muž ho rychle udeřil lopatou do nosu a poslal ho pryč do nedalekého lesa..

video: AP