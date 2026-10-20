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Medvěd se vydal do knihovny. Ulovil tam svačinu

Zahraniční
Neobvyklého návštěvníka zachytila bezpečnostní kamera v knihovně v kalifornském Mammoth Lakes. Černý medvěd se tam ve středu brzy ráno procházel mezi regály a nakonec si pochutnal na svačině pro zaměstnance. Dveře přitom byly zamčené a nikdo zatím neví, kudy se zvíře dovnitř dostalo. Knihy naštěstí neutrpěly žádnou škodu.
video: Reuters
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