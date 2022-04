VIDEO: Medvěd vyděsil turisty ve slovenských Tatrách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Medvěd vyděsil turisty ve slovenských Tatrách

Co všechno může potkat turisty cestou na slovenský Ďumbier? Dokud nezačali utíkat, probíhalo setkání s mědvedem bez větších problémů. Každé setkání s mědvědem je ale jiné. V tomto případě šlo o mladé a zvědavé zvíře. Ale i tak se raději nedoporučuje hrát si na hrdinu. Nemuselo by se to vyplatit.

video: @tatryofficial