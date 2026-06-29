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Medveděv během projevu Putina upadl do stavu „hluboké meditace“

Zahraniční
Na stranickém sjezdu v Rusku si Dmitrij Medveděv během projevu prezidenta Vladimira Putina podle záběrů médií zdánlivě odpočinul a působil, jako by upadl do „hluboké meditace“. Moment vyvolal pozornost a stal se terčem komentářů na sociálních sítích.
video: X/@nexta_tv
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