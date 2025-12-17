Skoro půl metru rozdílu, Meloniová přijala Chapa

Zahraniční
Italská premiérka Meloniová přijala mosambického prezidenta Daniela Chapa. Média na schůzce nejvíc zaujal výškový rozdíl mezi oběma státníky. Podle oficiálních informací měří mosambický prezident 203 centimetrů, zatímco italská premiérka Meloniová zhruba 157 centimetrů. Mezi nimi je tak skoro půlmetrový rozdíl, který byl na osobní schůzce a ceremoniálu velmi nápadný. Aby fotografové zachytili dvojici, museli pokleknout nebo dokonce ležel na zemi.
video: Palazzo Chigi
