Skoro půl metru rozdílu, Meloniová přijala Chapa
17. 12. 2025 16:14 Zahraniční
Italská premiérka Meloniová přijala mosambického prezidenta Daniela Chapa. Média na schůzce nejvíc zaujal výškový rozdíl mezi oběma státníky. Podle oficiálních informací měří mosambický prezident 203 centimetrů, zatímco italská premiérka Meloniová zhruba 157 centimetrů. Mezi nimi je tak skoro půlmetrový rozdíl, který byl na osobní schůzce a ceremoniálu velmi nápadný. Aby fotografové zachytili dvojici, museli pokleknout nebo dokonce ležel na zemi.
03:39
Slováci, máme vás rádi, řekl Okamura. Jeho host mluvil o restartu vztahů
Domácí17. 12. 2025 16:30
01:14
Obchvat Kaplice přinese zklidnění dopravy v centru
Domácí17. 12. 2025 16:26
00:45
Vedle pervitinu našli policisté i hromadu zbraní
Krimi17. 12. 2025 16:20
01:14
Skoro půl metru rozdílu, Meloniová přijala Chapa
Zahraniční17. 12. 2025 16:14
01:03
Z fotbalového hřiště ke zvonkům. Haaland se převlékl za Santu a šokoval děti
Sport17. 12. 2025 16:08
01:27
Těšínské divadlo v Českém Těšíně se otevřelo po rozsáhlé rekonstrukci
Domácí17. 12. 2025 15:54
00:51
Jak vypadal loňský novoroční ohňostroj v Přerově
Domácí17. 12. 2025 15:36
00:41
Metnar nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy ministerstva vnitra
Domácí17. 12. 2025 15:18
10:33
S takovou diskriminací jsme se tady ještě nesetkali, říká Ukrajinec. S manželkou a vnukem je vykázal řidič tramvaje
Krimi17. 12. 2025 15:12
02:24
Osm stížností za dva roky, řekl státní zástupce o stíhaném bývalém řidiči tramvaje
Krimi17. 12. 2025 15:12
00:24
Mladý kovář ukazuje na brněnských vánočních trzích své řemeslo (edited)
Domácí17. 12. 2025 15:00
01:09
Do Českých Budějovic dorazilo dalších 21 nových trolejbusů
Domácí17. 12. 2025 14:44
03:24
Před komunisty utekl do Tasmánie. Dnes je králem vinařů
Společnost17. 12. 2025 14:36
01:00
Nízká hladina na Orlíku odkryla trosky zaplavených staveb
Domácí17. 12. 2025 14:20
00:53
Pacienty ostrovské nemocnice potěšil poník
Domácí17. 12. 2025 14:10
01:56
Válka se Západem? Lež, blábol, tvrdí Putin. Území chce získat i silou
Zahraniční17. 12. 2025 13:44
05:59
Hladina Orlíku je o dvanáct metrů níž, sucho odhalilo břehy
Domácí17. 12. 2025 12:12
00:30
V pětatřiceti je žena stále pannou, nemůže najít toho pravého
Lifestyle17. 12. 2025 11:32
01:44
Policisté našli potmě v lese vysíleného seniora
Krimi17. 12. 2025 11:30
02:05