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Meloniová zavádí přísnější postihy za násilí při demonstracích

Zahraniční
Italská vláda schválila nová opatření proti násilnostem při demonstracích, která zahrnují zavedení nového trestného činu násilné účasti na demonstraci, přísnější postihy za vandalismus i odpovědnost za škody způsobené nezletilými.
video: Giorgia Meloni
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