Meloniová mluvila s Vancem o hodnotách
6. 2. 2026 17:36 Zahraniční
Italská premiérka Giorgia Meloniová a americký viceprezident J. D. Vance při setkání před zahájením olympijských her v severní Itálii mluvili o společných hodnotách. V Miláně, kde se v pátek koná zahajovací ceremoniál olympijských her, se uskutečnila demonstrace proti agentům amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE), kteří budou působit v Itálii během her.
00:31
