Merz chce po útoku v Aschaffenburgu trvalé kontroly na celé německé hranici

Opoziční kandidát na německého kancléře Friedrich Merz by v první den v čele vlády nařídil trvalé kontroly na hranicích se všemi německými sousedy. Znamenalo by to podle něj faktický zákaz vstupu do země všem bez potřebných dokumentů.

video: Reuters