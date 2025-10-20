Merz trvá na výroku o problému v rázu německých měst

Německý kancléř Friedrich Merz trvá na svém kritizovaném výroku, který se týkal rázu německých měst. Pronesl ho minulý týden, když hovořil o migraci. Ve snaze ji omezit se podle něj jeho vládě daří dosahovat pokroku, v rázu měst je ale problém dál znatelný. Podle kancléřových odpůrců byl jeho výrok xenofobní až rasistický.
video: Reuters
