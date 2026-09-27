Nad britským hrabstvím Kent zářil Harvest Moon
27. 9. 2026 12:20 Zahraniční
26. září bylo nad anglickým hrabstvím Kent možné pozorovat východ úchvatného úplňku, tzv. „měsíce sklizně“ (Harvest Moon). Harvest Moon je označení pro úplněk, který nastává nejblíže podzimní rovnodennosti.
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