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Nad britským hrabstvím Kent zářil Harvest Moon

Zahraniční
26. září bylo nad anglickým hrabstvím Kent možné pozorovat východ úchvatného úplňku, tzv. „měsíce sklizně“ (Harvest Moon). Harvest Moon je označení pro úplněk, který nastává nejblíže podzimní rovnodennosti.
video: AP
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