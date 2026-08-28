Měsíc při částečném zatmění kouzlil v Česku i ostatních koutech planety
28. 8. 2026 9:50 Zahraniční
V Česku i ostatních koutech planety šlo podle středoevropského času v pátek brzy ráno sledovat částečné zatmění Měsíce. Jev, pozorovatelný i pouhým okem, vzniká při průchodu Měsíce zemským stínem.Je to způsobeno tím, že dráha Měsíce je vůči rovině zemské dráhy skloněna o přibližně pět stupňů a zemský stín na obloze pokrývá ve vzdálenosti Měsíce kruhovou plochu o úhlovém průměru jen 1,5 stupně.
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