Město vytesané do skály bylo nejlepší pevností Gruzie. Zničila ji příroda
25. 6. 2026 0:06 Zahraniční
Zdála se být nedobytná, protože rostla přímo ze skály. Vardzia, kterou před osmi staletími vytvořili gruzínští stavitelé, měla odolat každému útoku. Svou architekturou připomínala gondorská města, která si vybájil Tolkien. K jejímu zániku nakonec přispěla ničivá síla přírody.
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Město vytesané do skály bylo nejlepší pevností Gruzie. Zničila ji příroda
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