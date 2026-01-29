Sicilské město zřídilo no-go zónu, Meloniová sesuv viděla shora
29. 1. 2026 14:38 Zahraniční
Italská premiérka Giorgia Meloniová navštívila ve středu město Niscemi na jihu Sicílie, které se ocitlo na pokraji propasti poté, co několikadenní silné deště způsobené cyklónem vyvolaly obrovský sesuv půdy. Ten zničil nemovitosti a donutil k evakuaci více než 1 500 lidí.
00:12
Ruská školačka se stala terčem šikany
Zahraniční29. 1. 2026 15:24
02:16
Je to účelový krok, vyčetl Kupka koalici návrh o státních zaměstnancích
Domácí29. 1. 2026 15:12
01:29
Replika Benz Patent Motorwagen
Technika29. 1. 2026 15:10
01:16
Nová budova střední školy AGC v Teplicích nabízí moderní dílny
Domácí29. 1. 2026 15:06
00:26
Boj až do konce, žádný mír. Řekl Kadyrov v Kremlu
Zahraniční29. 1. 2026 15:02
01:34
Kamiony při tragické nehodě zablokovaly hasičům bezohledně záchrannou uličku
Krimi29. 1. 2026 14:40
00:56
Nejdřív nóbl hotel a nakonec ubytovna. Nyní čeká Veselku i přes protesty demolice
Domácí29. 1. 2026 14:08
00:36
Koryto Otavy v Sušici zaplnily ledové kry, hasiči je pravidelně hlídají
Domácí29. 1. 2026 13:42
05:51
Za zpronevěřené peníze budu dál bojovat jako lev, řekl po rozsudku Barták
Krimi29. 1. 2026 13:36
03:38
Nevrátil mi ani korunu, zlobí se Barták na svého advokáta. Prý mu zpronevěřil miliony
Krimi29. 1. 2026 13:36
01:50
Ondřej Palát se při debutu v dresu New York Islanders blýskl gólem a asistencí
Sport29. 1. 2026 13:08
00:28
Třídění se zhoršilo, většina odpadu na skládce by se dala znovu využít
Domácí29. 1. 2026 12:46
01:06
Skupina dovážela léky k výrobě drog
Krimi29. 1. 2026 12:34
00:28
Rod Walderode usiluje o mobiliář zámku Hrubý Rohozec
Domácí29. 1. 2026 12:28
01:02
Chirurga Jiřího Šnajdaufa dojaly vzkazy od pacientů
Domácí29. 1. 2026 12:00
00:39
Žďárský zimák čeká oprava za stovky milionů
Domácí29. 1. 2026 11:52
01:46
Chceme, aby se Sněmovna ohradila proti jednání prezidenta, řekl Macinka
Domácí29. 1. 2026 11:48
01:49