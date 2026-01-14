Meteotsunami smetla lidi na pláži v Argentině
14. 1. 2026 16:52 Zahraniční
Extrémní počasí překvapilo desítky turistů na pláži u argentinského města Santa Clara del Mar a mělo tragické následky – 29letý muž přišel o život po zásahu mohutnou vlnou vysokou až pět metrů. Dalších 35 lidí utrpělo lehká zranění a jeden muž je hospitalizován po infarktu. Za neštěstím podle expertů stojí vzácný jev nazývaný meteorologické tsunami nebo meteotsunami, který se chová jako tradiční tsunami, ale bez zemětřesení. Tyto vlny vznikají, když rychlé změny barometrického tlaku způsobí posunutí vodní plochy.
01:43