Záchranáři odčerpávají vodu z dolu, kde je 10 zavalených horníků

Záchranáři odčerpávají vodu z dolu, kde je 10 zavalených horníků

Mexiko se pokusí poslat vodní dron do uhelného dolu, kde je od minulého týdne uvězněno deset horníků. Záběry z dronu by mohly úřadům pomoci rozhodnout, jestli je možné do zaplaveného dolu poslat potápěče, aniž by se vystavili riziku, informovala agentura AP.

video: Reuters