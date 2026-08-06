Mexického influencera zastřelili během streamu
6. 8. 2026 13:22 Zahraniční
Mexický streamer César Gastélum se stal terčem ozbrojeného útoku během živého vysílání na platformě Kick. Útočníci ho zastřelili před restaurací rychlého občerstvení ve městě Culiacán ve státě Sinaloa. Incident zachytil živý přenos, který se po útoku začal šířit na sociálních sítích.
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