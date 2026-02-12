Mexické námořnictvo a pobřežní stráž USA zabavily tuny kokainu

Zahraniční
Mexické námořnictvo a americká pobřežní stráž zabavily díky koordinované operaci v Tichém oceánu několik tun kokainu. Vyplývá to ze středečního prohlášení mexického ministerstva námořnictva. Neobvyklá spolupráce se odehrála na pozadí napětí mezi oběma zeměmi. Americký prezident Donald Trump totiž Mexiku pohrozil pozemním útokem na kartely obchodníků s drogami.
video: X / @CartelWatchNet
