Tiskovky mexického prezidenta sledují statisíce lidí, vyrovnává telenovely

Ranní tiskové konference, které od nástupu do úřadu pořádá každý všední den mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, se nyní co do počtu diváků vyrovnají i některým tamním populárním telenovelám. Od 1. prosince 2018 jich prezident uspořádal již přes pět stovek, některé trvaly i tři hodiny.

video: Reuters