Mexická prezidentka čelila nechtěným dotykům muže. Chtěl ji i políbit
5. 11. 2025 11:24 Zahraniční
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová čelila při setkání s voliči v mexickém hlavním městě nechtěným dotykům muže, který se ji snažil políbit, píší agentury. Po několika sekundách znemožnil pokračování fyzického kontaktu jeden z členů prezidentčina týmu.
