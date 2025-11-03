Mexického starostu zastřelili při oslavě Dne mrtvých
3. 11. 2025 8:10 Zahraniční
Starosta města Uruapán ve státě Michoacán na západě Mexika byl zavražděn v průběhu sobotních oslav Dne mrtvých. Informovala o tom agentura AP, podle níž byl útočník na místě zastřelen. Starostové měst a další lokální politici se v Mexiku stávají terčem zločineckých kartelů bojujících o lokální vliv.
