Na severozápadě Mexika vzplál po výbuchu obchod, mezi mrtvými jsou i děti
2. 11. 2025 8:56 Zahraniční
Nejméně 23 lidí zemřelo při sobotním požáru v obchodě v centru města Hermosillo na severozápadě Mexika. Podle guvernéra státu Sonora Alfonse Duraza je dalších 11 lidí zraněných. Média uvádějí, že jsou mezi mrtvými čtyři děti. Policie se domnívá, že za výbuchem a následným požárem nebyl úmysl, ale technická závada.
