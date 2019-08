VIDEO: Více než 10 migrantů vyskákalo ze španělské lodi Open Arms Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Více než 10 migrantů vyskákalo ze španělské lodi Open Arms

Z lodi Open Arms vyskákalo do moře více než 10 migrantů, aby se pokusili doplavat na pobřeží Lampedusy. Posádka španělského plavidla nalodila migranty plující z Libye do Evropy během několika operací od 1. srpna, nesměla s nimi ale vplout do italských vod kvůli protiimigrační politice ministra vnitra Mattea Salviniho.

video: Reuters