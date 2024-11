VIDEO: Migranti na amerických hranicích mají po Trumpově zvolení obavy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Migranti na amerických hranicích mají po Trumpově zvolení obavy

Migranti podél mexicko-amerických hranic, zejména ve městech jako Ciudad Juarez a Tijuana, se obávají o budoucnost základního programu pro přijímání, tedy klíčové cesty k legálnímu vstupu do USA. Mnoho z nich má domluvené schůzky s úředníky, na které čekali měsíce. Teď hrozí, že by jednání mohla být zrušena a to by pro ně znamenalo zásadní nejistou.

video: Roman Pech, Reuters