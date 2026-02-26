Více než 180 migrantů prošlo do Polska podzemním tunelem
26. 2. 2026 15:28 Zahraniční
Na polsko-běloruské hranici byl odhalen zhruba kilometr dlouhý tunel, kterým během krátké doby vstoupilo do Polska přes 180 lidí. Více než 130 migrantů už bylo zadrženo, další jsou hledáni. Úřady případ označují za vážné narušení bezpečnosti hranice.
