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Odchod migrantů zasáhl jihoafrické továrny. Chybí jim kvalifikovaní pracovníci

Zahraniční
Protiimigrační protesty v Jihoafrické republice přiměly tisíce zahraničních pracovníků k odchodu. Oděvní továrny v Newcastlu nyní hlásí nedostatek lidí, především zkušených šiček a dalších kvalifikovaných zaměstnanců. Volná místa se přitom nedaří obsadit místními, přestože nezaměstnanost v zemi dosahuje zhruba třetiny.
video: Reuters
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