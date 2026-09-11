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V Ceutě hořely přístřešky migrantů z Maroka

Zahraniční
Stovky lidí uprchly před rozsáhlým požárem, který zničil desítky přístřešků pro migranty ve španělské Ceutě. Úřady nehlásí žádné oběti a vyšetřují, zda byl požár úmyslně založen.
video: X/@MarioNawfal, @RadioGenoa, @herqles_es
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