Jen karanténa samotná proti koronaviru stačit nebude, řekl koordinátor pomoci WHO

Světová zdravotnická organizace (WHO) nevidí žádný užitek ve všeobecném nošení roušek v nynějším boji proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 . Nic nenaznačuje tomu, že by to něčemu pomohlo, konstatoval dnes koordinátor krizové pomoci z WHO Michael Ryan. Jednou z mála zemí, kde platí povinné nošení roušek na veřejnosti, je Česká republika.

video: Reuters