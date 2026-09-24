Milei znovu vyzval Británii k jednání o Falklandách. Jsou naší národní záležitostí, říká
24. 9. 2026 13:46 Zahraniční
Argentinský prezident Javier Milei ve svém projevu na zasedání Valného shromáždění OSN pohrozil, že jeho země ve sporu s Velkou Británií o Falklandské ostrovy „vezme záležitosti do vlastních rukou“. Organizaci spojených národů také kritizoval pro neschopnost a vynadal jí, že je „plná parazitů“.
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